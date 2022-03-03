Öldürüp kaçmıştı! 10 ay sonra Aydın’da yakalandı

Aydın 'da yaşanan olayda M.A.isimli şahıs ile eşinin ağabeyi Ş.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeği ile kayınbiraderine ateş ederek öldüren M.A. olay yerinden kaçtı. 10 aydır firari olarak aranan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada eşinin ağabeyini av tüfeğiyle ateş ederek öldüren ve 10 aydır firari olarak aranan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.



Olay, Yağdere Mahallesi'nde 28 Mayıs 2021 günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ile eşinin ağabeyi Ş.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeği ile kayınbiraderine ateş ederek öldüren M.A. olay yerinden kaçtı. Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde 10 aydır firari olan ve her yerde aranan M.A.'nın Uzunlar Mahallesi kırsalında saklandığı tespit edildi. Şahsın bulunduğu mevkiye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri M.A.'yı kıskıvrak yakalandı. M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.