Ağaca asılı halde bulunmuştu! Muğla’daki olayda korkunç detay ortaya çıktı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ula'nın dünyaca ünlü turistik ve 'Sakin Şehir' olarak bilinen Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Kaya Mezarları bölgesinde gezintiye çıkanlar, bir zeytin ağacında iple asılı halde av köpeği olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Levent Arslan'a (40) ait olan ve 2 gündür kayıp olduğu belirlenen 'Meks' isimli köpek, otopsi işlemi için Gökova Mahallesi'ndeki bir hayvan hastanesine gönderildi. Ön otopside Meks'in canlı ağaca asıldığı, boğularak öldüğü belirlendi.

Muğla'da kan donduran vahşet! İple boğazından ağaca asılan köpek ölü bulundu