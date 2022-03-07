Muğla’da gülümseten anlar! Fok balığı kameralara adeta poz verdi

Çökertme Mahallesi Koyu'na yetişkin bir Akdeniz Foku geldi. Fok, işletmede sahibi ve bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Saatlerce kıyıda vakit geçiren hayvan, zaman zaman suya dalıp çıktı. Zaman zaman da sahile uzanıp uyudu. Fokun ismini "Çakıl" koyan vatandaşlar, hayvanın kıyıdaki o anlarını cep telefonları ile kayıt altına aldı.

Foku görüntüleyen Merve Katlanç adlı vatandaş, fokun saatlerce bölgeden ayrılmadığını ifade ederek, "Yaklaşık 2 saat boyunca suda vakit geçirdi. Sonra kıyıya geldi. Ben fotoğraf çekerken resmen poz verdi. Daha sonra uykuya geçti" dedi.

Muğla'da görenleri şaşkına çeviren görüntü! Hareketsiz halde duran Akdeniz foku...