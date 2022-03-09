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Haberler Muğla Fethiye'de 6 yıl önce bugün öldürülmüşlerdi! Korkunç cinayette yeni detay

Fethiye'de 6 yıl önce bugün öldürülmüşlerdi! Korkunç cinayette yeni detay

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Cahit ve Hatice Paslı çifti 6 yıl önce bugün öldürülmüştü. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden biri çiftin öldürüldükleri gün olan 9 Mart tarihinde tutuklandı.

İHA

09.03.2022, 15:35 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022, 15:38

Fethiye’de 6 yıl önce bugün öldürülmüşlerdi! Korkunç cinayette yeni detay

Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkiinde 9 Mart 2016'da motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çifti, o esnada bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın (44) göğsünden, Hatice Paslı'nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

Cinayetle ilgili faillerin bulunamaması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, çoban çiftin ölümüyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Paslı çiftinin arkadaşı olduğu öğrenilen A.V. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Cinayetin nedeni uyuşturucu çıktı

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