ALMANYA'NIN Karlsruhe kentindeki ev yangınında ölen anne ile 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi. Cenazede Ebru Turan Sollwedel'in annesi Fatma Turan ile yakınlarının ağıtları yürek dağladı. Turan ile çocukları 8 yaşındaki Ege Berçem Turan, 6 yaşındaki ikizler Yavuz Can Turan ve Oğuz Can Turan, 2 Mart'ta çıkan yangında can vermişti. Aile, Bodrum Gündoğan Mezarlığı'nda, yakınlarının ağıt ve gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. ■ ADEM ÜLKER

