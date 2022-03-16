Tahliye kararı acılı babayı isyan ettirdi

MUĞLA'DA üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında ikinci kez verilen tahliye kararı aileyi isyan ettirdi. Baba Sıddık Gültekin, Mertcan Avcı'nın daha mahkemeye çıkmadan tahliye edildiğini, artık mahkemeden hiçbir adalet beklemediğini söyledi.

Avcı'nın, kızını kardeşi, babası, annesi ve ortaklarıyla beraber diri diri yaktığını savunan Gültekin, Muğla'ya bir müfettiş gönderilmesini ve dosyanın incelenmesini istedi. Artık Muğla'ya gitmek istemediğini belirten Gültekin, bu dünyada istediği tek şeyin adalet olduğunu vurguladı.

"Bırakın adalet yerini bulsun. Gerçekten adalet yerini bulmazsa artık insanlar kendi adaletini kendisi sağlayacaktır. Bu bir tehdit değildir. Bu, kızı diri diri yakılan babanın feryadıdır. Artık dayanacak gücümüz yok. Delilleriyle beraber her şey ortada. Yarın, öbür gün bu işin vebalini hiç kimse çekemez. Mahkemeyi boykot ediyorum. Bundan sonra mahkemelere katılmayacağım. Caniyi de serbest bıraksın"

Anne Şefika Gültekin de, "Bu dünyada yoksa, öbür dünyada adalet var. Ben onları Allah'a havale ettim." ifadelerini kullandı. Davanın 11'inci duruşması 11 Nisan saat 14.00'te yapılacak. ■ FERDİ YAVUZ