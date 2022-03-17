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Haberler Muğla Boş arazide vurulmuş halde bulundular

Boş arazide vurulmuş halde bulundular

Muğla Marmaris'teki boş arazide korkunç görüntü. İki eşek silahla vurulmuş şekilde bulundu. Karacasöğüt Mahallesi Bayır mevkisinde yürüyüş yaparken korkunç manzarayla karşılan vatandaşlar yetkililere haber verdi.

AA

17.03.2022, 15:56

Boş arazide vurulmuş halde bulundular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide silahla vurularak öldürülen iki eşek ile yaralı bir yavru eşek bulundu.

Karacasöğüt Mahallesi Bayır mevkisinde doğa yürüyüşü yaparken eşek ölülerini gören vatandaş, çevre derneğine bilgi verdi.

Dernek yetkilileri de jandarma ve belediyeyi aradı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri boş tüfek fişekleri buldu.

Ekipler, ölü eşeklerin yakınında bir de yaralı halde yavru eşek buldu.

Yaralı yavru eşek, Marmaris Belediyesi ekiplerince tedavi edilmek üzere Gökova Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Marmaris Belediyesi yetkilileri, hayvanın tedavisinin ardından bulunduğu yere bırakılacağını bildirdi.

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