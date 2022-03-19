Türkiye’de okuyup doktor olmak istiyor

UKRAYNA'DA tıp eğitimi alan ancak ülkedeki savaş nedeniyle eğitimine ara vererek Milas'ta çobanlık yapan Nursel Yardımcı, Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) tarafından Dünya Kadınlar Günü'nde 'Yılın Kadını' seçildi. Yılın kadını seçilmesinden dolayı, ailesinin 1 hafta tatil için izin verdiği Nursel Yardımcı, koyunlarından uzak tatilinin ilk gününde derneğe gelerek ödülünü aldı. Eğitim hayatıyla ilgili ne olacağını bilmediğini dile getiren Yardımcı, "YÖK'ün yapacağı açıklamaları bekliyorum. Türkiye'deki üniversitelerde okumak istiyorum" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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