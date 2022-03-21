  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Akülü araba evi yaktı

Akülü araba evi yaktı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir ikamette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının şarjda takılı halde bulunan akülü arabadan çıktığı iddia edildi.

İHA

21.03.2022, 23:01

Akülü araba evi yaktı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Yonca Sokak'ta yer alan bir sitedeki dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.



Yangın sırasında ev sakinlerinin dışarıda olduğu belirtilirken, yangının ev içerisindeki prizde takılı olan akülü arabadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durullurken yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

  • SON DAKİKA