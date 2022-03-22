Haberler Muğla Abramovic ikinci yatını da Türkiye'ye getirdi! 'Eclipse' Marmaris’e demir attı

Abramovic ikinci yatını da Türkiye'ye getirdi! 'Eclipse' Marmaris’e demir attı

Rus milyarder Roman Abramovic, İngiltere ve dünyanın birçok ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaptırıma uğramasının ardından bir yatını daha Türkiye'ye getirdi. Abramoviç'in 'My Solaris' yatının Bodrum'a demir atması sonrasında ikinci lüks yatı 'Eclipse' ise Marmaris'e demir attı. Yatın özellikleri ise dikkat çekti.