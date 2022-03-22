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Haberler Muğla Abramovic ikinci yatını da Türkiye'ye getirdi! 'Eclipse' Marmaris’e demir attı

Abramovic ikinci yatını da Türkiye'ye getirdi! 'Eclipse' Marmaris’e demir attı

Rus milyarder Roman Abramovic, İngiltere ve dünyanın birçok ülkesinde Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaptırıma uğramasının ardından bir yatını daha Türkiye'ye getirdi. Abramoviç'in 'My Solaris' yatının Bodrum'a demir atması sonrasında ikinci lüks yatı 'Eclipse' ise Marmaris'e demir attı. Yatın özellikleri ise dikkat çekti.

İHA

22.03.2022, 10:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022, 10:35

Abramovic ikinci yatını da Türkiye’ye getirdi! ’Eclipse’ Marmaris’e demir attı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic'in lüks yatlarından 'My Solaris' dün Bodrum'a demir atmıştı.

Abramovic ikinci yatını da Türkiye’ye getirdi! ’Eclipse’ Marmaris’e demir attı

Bugün sabah saatlerinde de Abramovic'in 1,5 milyar dolarlık ikinci yatı 'Eclipse' Marmaris limanına yanaştı.

Abramovic ikinci yatını da Türkiye’ye getirdi! ’Eclipse’ Marmaris’e demir attı

163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1.5 milyar dolarlık 'Eclipse' yatının Marmaris'te yakıt ikmali yapacağı öğrenildi. Büyüklüğü nedeniyle uygun bir liman bulmakta zorlanan yat, dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor.

Abramovic ikinci yatını da Türkiye’ye getirdi! ’Eclipse’ Marmaris’e demir attı

'Eclipse' adlı mega yat askeri füze savar sistemine sahip. İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.

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