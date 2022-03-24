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Haberler Muğla Altındaki hafriyat yığını kaydı! Kamyon metrelerce uçuruma yuvarlandı

Altındaki hafriyat yığını kaydı! Kamyon metrelerce uçuruma yuvarlandı

Bodrum Gündoğan'da hafriyat döken kamyon, geri giderken altındaki toprak yığını kaydı. Hafriyat yığınından uçuruma doğru yuvarlanan kamyon, metreler sonra durabildi. Ekiplerce kamyondan çıkarılan yaralı, sedyeye alınarak uçurumun yukarısına çıkarıldı ve hastaneye götürüldü, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

24.03.2022, 16:55

Altındaki hafriyat yığını kaydı! Kamyon metrelerce uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında manevra yapan Ahmet Yeşilördek yönetimindeki 06 DHD 41 plakalı kamyon, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı Yeşilördek, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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