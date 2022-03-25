Kalbini saran tümörden Tepecik’te kurtulabildi

FETHİYE'DE 64 yaşındaki Hatice Topaloğlu, böbreğindeki tümörden İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi'ndeki operasyonla kurtuldu. Evli ve 4 çocuk annesi Topaloğlu'na halsizlik şikayetiyle Muğla'da gittiği hastanede sağ böbrek tümörü teşhisi konuldu. Tümörün kalbe kadar uzandığı belirlenen kadına ameliyat olması gerektiği söylendi.

Başvurduğu sağlık kuruluşlarından riskli bir ameliyat olduğu için ret yanıtı alan Topaloğlu, son çare olarak Tepecik Hastanesi'ne geldi. Üroloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Gökhan Koç, Kalp Damar Cerrahisi Uzm.Doç. Dr. İbrahim Uyar, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Necdet Güler, Anestezi Uzmanı Dr. Ergin Alaygut ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hatice Solmaz'dan oluşan ekibin yaptığı ameliyat, Hatice Topaloğlu'nu yaşama döndürdü.