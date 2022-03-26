SMA hastası küçük Defne için Datça’da coşkulu kutlama

İzmir Valiliği'nin 07 Haziran 2021 tarihli izni ile başlatılan yardım kampanyası, Datça Engelim Olmayın Derneği öncülüğünde tüm yurt genelinde yaygınlaştırılması ile tedavi için gereken 1 milyon 821 bin 887 ABD dolarının toplanması üzerine, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Datçalılar, küçük Defne'ye verdikleri söz gereği göbek atıp eğlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama etkinliğine, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'de oto yedek parça satıcılığı yapan 37 yaşındaki Murat Işıkdere ile Datçalı Fatma Öznur Işıkdere'nin (29) iki çocuğundan biri olan 3,5 yasındaki Defne'nin, tedavi için 30 Mart tarihinde, Dubai'ye gideceği belirtildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğe telefon ile bağlanan anne Fatma Öznur Işıkdere, Datçalılara teşekkür etti. Işıkdere, "Defne'yi sahiplendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler sayesinde bugünleri gördük. Allah hepinizden razı olsun. Bugün oraya gelemedik. Ancak 3-4 ay sonra güzel günlerde Datça'da buluşmayı umut ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Defne'yi kendi evladınız gibi sahiplendiniz. Sağ olun" dedi.

Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar ise etkinlikte yaptığı konuşmada, kampanyanın ilk günlerinde, gereken paranın toplanacağından kimsenin umutlu olmadığını belirtip, "Ancak inandık, azmettik ve başardık. Bugün bu başarıyı kutlamak için buradayız. Defne'ye ilk canlı yayınımızda bir sözümüz vardı. Kampanya bittiğinde 30 bin göbek atacaktık. Şimdi göbek atmak hepimizin hakkıdır. Bu nedenle herkesi göbek atmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da konuşmasında, Defne için dayanışma örneği gösteren herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlar meydana çıkıp hareketli müziğin ritmine ile göbek atıp eğlendi.