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Haberler Muğla Sigara izmariti tekneyi yaktı

Sigara izmariti tekneyi yaktı

27.3.2022

Sigara izmariti tekneyi yaktı
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde karada bulunan bir tekne, çıkan yangında kötü döndü. Konacık Sanayi Sitesi karşısında karada bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki içi talaş dolu polyester tekneye atılan sigara izmariti nedeniyle yangın başladı. Hızla büyüyen yangın, teknenin arka kısmını sardı. Alevler, teknenin yan tarafındaki ağaca ve arka kısmındaki talaş çuvallarına sirayet etti. Yangın esnasında küçük çaplı patlamalar da meydana gelirken, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tekne kullanılamaz hale geldi. ■ FERDİ YAVUZ
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