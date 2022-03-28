CHP’li yöneticiden trafikte kadına şiddet!

CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, Bodrum'da trafikte tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı oğlunun yanında "Mal karı" diyerek boğazını sıkıp, darp etti. Evli ve 2 çocuk annesi kadın, "Hala boynumda bir el hissediyorum. Olayın travmasını atlatamadım. CHP üyesiymiş bu kişi, bunlar Kadınlar Günü'nde gül dağıtıyor, sonra da kadına şiddet uyguluyor" dedi.

KORNAYA DEFALARCA BASTI

Olay, Yalıkavak'ta meydana geldi. Otomobiliyle Küdür istikametine giden muhasebeci Sezin Tekinkaya (43), kavşakta araç yoğunluğu nedeniyle durdu. Arkasından gelen CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, evli ve 2 çocuk annesi Sezin Tekinkaya'ya tepki gösterip aracının kornasına defalarca bastı. Tekinkaya'nın aracında bulunan 18 yaşındaki oğlu da, eliyle öndeki araç trafiğini gösterip, "Neden kornaya basıyorsun?" diye tepki gösterdi.

ARAÇLA TAKİP EDİP ÖNÜNÜ KESTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldızhan, Sezin Tekinkaya'yı takip edip, aracıyla önünü kesti. Olay bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Aracından inen Yıldızhan, önce Tekinkaya'nın 18 yaşındaki oğluyla tartıştı. Yıldızhan, çıkan arbede sırasında Sezin Tekinkaya'ya "Mal karı" diye hakaret etti ve boğazını sıkarak yere çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek Yıldızhan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





"KÜFÜR EDEREK ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Tekinkaya, olay anıyla ilgili "Bana kaza yaptıracaktı. Sinirli bir şekilde oğluma doğru yürüdü. Küfür ederek üzerimize geldi. Arabamın önünü kesti. Ben oğlumu sakinleştirmeye çalışıyordum. Kocasını sakinleştirmesi için eşine seslendim. O sırada boynumu tutarak beni itti. Yere düştüm. Kendimi çok kötü hissettim. Yaşadığım şoku hala üzerimden atamadım. Hala boynumda bir el hissediyorum. Kadına saygısı yok bu kişilerin. İnsan olsa bari gelse özür dileseydi. CHP üyesiymiş bu kişi. Bunlar Kadınlar Günü'nde gül dağıtıyorlar, sonra da kadınlara şiddet uyguluyorlar" diye konuştu.



YILDIZHAN: ÇİZGİM NETTİR

CHP'Lİ Mehmet Engin Yıldızhan'ın 'Çizgim nettir' şeklindeki pes dedirten açıklaması ise şu şekilde: "Hiç yaşanmaması gereken fakat herkesin de başına sıkça ve kolaylıkla gelebilen veya gelebilecek olan bir trafik tartışması yaşamış bulunmaktayım. Bu olayın sebep gelişme ve sonuç ilişkisinin iddia edildiği gibi olmadığını, yaşananların çarpıtıldığını asıl gerçeğin adliyeye intikal eden dosyalardaki ifadelerimizde ve raporlarımızda olduğunu belirtmek isterim. Çizgim nettir, bu zamana kadar her türlü şiddete karşı durduğum ve olduğum noktada söylem ve eylemlerimle ispatlıdır! Unutmayın ki ben de genç, yeni evlenmiş ve yeni bir hayat kurmuş bir bireyim. Bu tür olaylardan kavga ve kargaşalardan çok uzak durmuş ve durmaya devam edecek bir hayatım var."

ADEM ÜLKER