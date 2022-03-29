Yaşamını yitiren çocuklar Türkiye’yi yasa boğdu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 10 gün önce, yaya geçidinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Melike Kumlu hayatını kaybetti. Önceki akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Melike, Fethiye'nin Çamköy mahallesindeki Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FETHİYE'DE 10 gün önce, otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Melike Kumlu'nun, önceki akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Melike'ye çarpan otomobilin sürücüsü B.S.V. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kaza, 17 Mart akşamı Fethiye ilçe merkezinde yaşandı. Dalaman'a giden B.S.V. yönetimindeki 34 EBK 967 plakalı araç, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yaya geçidindeki Melike'ye çarptı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan küçük kız, geçirdiği ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda 10 gün ölüme direnebildi. Melike'nin cenazesi, Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'ndeki Türbe Mezarlığı'na yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

BİR ANDA DÜŞTÜ

BALIKESİR Bigadiç'te merada koyunları otlatan 10 yaşındaki Emir Esnek, düştüğü gölette boğularak yaşamını yitirdi. Bigadiç'in kırsal Davutlar mahallesinde, kuzeniyle birlikte koyunları otlatmaya çıkan Davutlar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Esnek, ayağı kayınca gölete düştü.

Kuzeninin haber vermesi üzerine baba Şenal ve annesi Fadime Esnek olay yerine gelerek çocuklarını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ZİNCİRLEME KAZADA

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Simav-Harmancık karayolu Galericiler Sitesi'nde yaşandı. H.D. yönetimindeki 10 ABA 371 plakalı otomobil, O.A. idaresindeki 43 ACT 594 plakalı otomobil ve H.S. yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan O.A, H.S, T.Ç, D.Ç. ve 6 yaşındaki Ensar Erkul yaralandı. Ambulanslarla Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minik Ensar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

BACAĞI KESİLEN MAHRA DAHA FAZLA DAYANAMADI

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde, sahipsiz sokak köpeklerinden kaçmaya çalışırken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve sağ bacağı diz üstünden kesilen 10 yaşındaki Mahra Melin, tedavisinin 23'üncü gününde hayatını kaybetti. Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek'te kaldırımda yürürken yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Mahra, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Antalya Eğitim Hastanesi'ne sevk edilen kız, 3.5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kanama nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

HAFTALARDIR yaşama tutunmak için mücadele eden küçük Mahra, dün tedavisinin 23'üncü gününde ölüme yenik düştü. Acılı baba Murat Pınar, "Maalesef kızımızı kaybettik. Organlarını bağışlamak istiyorduk ama beyin ölümü gerçekleşmeden vefat ettiği için yapamadık" dedi.

ADEM ÜKER- MURAT ŞENBAKLAVACI- SUAT SALGIN