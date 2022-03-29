Yörük Ali Efe’nin son kızı da vefat etti

MİLLİ mücadele kahramanlarından Aydınlı Yörük Ali Efe'nin 9 çocuğundan hayattaki son kızı Saniye Yörük Kavas 97 yasında vefat etti.

SEBEBİ ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı olan ve 2005'te vefat eden Dr. Mustafa Kavas'ın eşi, eski Uşak Valisi Kayhan Kavas ve Prof. Dr. Gökhan Kavas'ın anneleri Saniye Yörük Kavas, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YÖRÜK ALİ EFE KİMDİR?

YÖRÜK Ali Efe veya (Soyadı Kanunu'ndan sonra) Ali Efe Yörük Türk Kurtuluş Savaşı sırasında 16 Haziran 1919'da Malgaç Baskını ile düşmana ilk darbeyi vurmak suretiyle Aydın yöresinde düşman kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmuştur. Düzenli ordunun kurulması üzerine Yörük Ali Efe, emrindeki savaş deneyimi çok iyi olan büyük bir grubu ile birlikte TBMM Ordusu'na katıldı. Milis Miralay rütbesiyle Millî Aydın Cephesi Komutanı olarak atandı. Savaş sonunda başarılarından dolayı TBMM tarafından Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile ödüllendirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE