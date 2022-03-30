Katile ikinci indirim

Muğla'da 9 yıl önce ayrı yaşadığı karısını ve aynı araçtaki 18 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldüren ve bir kişiyi de öldürmeye teşebbüsten tutuklanan Lütfü Sefa Berberoğlu'na ikinci kez tahrik indirimi uygulandı.

Berberoğlu'nun cezası ilk bozma kararı sonrası ağırlaştırılmış müebbetten 24 yıla indirilmişti. Mahkeme heyeti dünkü duruşmada cezayı 22 yıla indirdi. Mahkeme Berberoğlu'nun 18 yaşındaki Abdullah Tekin'i öldürmekten aldığı müebbet hapis cezasında ise indirime gitmedi.

3 KİŞİ AYNI ARAÇTAYDI

Olay, 13 Eylül 2013'te Muğla- Marmaris yolu Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Lütfü Sefa Berberoğlu, başkasına ait otomobilde gördüğü ve ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu (26) ile aynı araçta bulunan Abdullah Tekin'i (18) pompalı tüfekle öldürmüş, Okan Duran (31) ise olaydan kaçarak kurtulmuştu. ■ FERDİ YAVUZ