Nezahat Teyze kaza kurbanı oldu

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde, otomobilin park halindeki tüp yüklü kamyona çarpması sonucu sürücünün eşi hayatını kaybetti. Kaza, Fethiye-Antalya yolunun Sarıyer mevkiinde meydana geldi. Ahmet Tolun'un (62) kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde olan tüp yüklü kamyona çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrollerde sürücünün eşi Nezahat Tolun'un (66) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ahmet Tolun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyon şoförü Serdar T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. ■ MURAT YALÇIN

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