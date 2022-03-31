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Haberler Muğla Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon

Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon

31.3.2022

Orman İşletme Müdürlükleri’ne operasyon
MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dalaman ve Ortaca Orman İşletme Müdürlükleri'ne operasyon düzenlendi. Ekiplerin çalışanları dışarı çıkardığı ve binalardaki evrak ve bilgisayarlarda inceleme yaptığı öğrenildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Dalaman İlçesi Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Dalaman Orman İşletme Müdürü ile 2 işletme şefi olmak üzere toplam 25 kişiye, "Rüşvet, irtikap, zimmet, görevi kötüye kullanma" iddialarıyla operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 25 kişinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Öte yandan, müdür ve şeflerin odalarının yanı sıra evlerinde ve araçlarında da arama yapıldığı kaydedildi. ■ ADEM ÜLKER
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