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Haberler Muğla Patlamada kolu koptu! Denizde bulduğu siyah poşete dokununca dehşeti yaşadı

Patlamada kolu koptu! Denizde bulduğu siyah poşete dokununca dehşeti yaşadı

Fethiye açıklarında açıldığı tekne ile balık tutan 55 yaşındaki Tugay Gürtekin, denizde siyah bir poşet buldu. Bulduğu poşeti açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada Gürtekin'in kolu koptu.

AA

03.04.2022, 16:24

Patlamada kolu koptu! Denizde bulduğu siyah poşete dokununca dehşeti yaşadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, denize bulduğu poşetteki maddenin patlaması sonucu bir kişinin kolu koptu.

Arkadaşıyla balık avlamak için tekneyle Yanıklar Mahallesi'ne giden Tugay Gürtekin (55), denizde gördüğü siyah poşeti aldı.

Poşeti açtığı sırada meydana gelen patlama sonucu Gürtekin'in sağ kolu dirsek altından koptu.

Tekneyle kıyıya ulaştırılan Gürtekin, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gürtekin'in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, jandarma ekiplerinin poşetteki patlayıcı maddenin ne olduğunu ve bölgeye nasıl geldiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.

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