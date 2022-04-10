İstismara uğrayan gencin kemik yaşı 14 çıktı!

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra Ersoy'un (40), 13 yaşındaki D.S.B'ye cinsel istismarda bulunup konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı ve 10 yıl 1 ay hapis cezası aldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, Ersoy'un 'D.S.B. 18 yaşından büyük gösteriyordu' ifadesiyle ilgili Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen raporda, D.S.B'nin kemik yaşının 14 olarak tespit edildiği belirtildi. Yaşı küçük olan D.S.B. ve ailesinin sanık Ersoy'a suç atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığı da vurgulanırken, Esra Ersoy hakkında 22 Ağustos 2021'de 13 yaşında olan D.S.B'ye istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ersoy, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. ■ FERDİ YAVUZ