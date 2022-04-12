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Haberler Muğla Marmaris yeniden yeşeriyor

Marmaris yeniden yeşeriyor

12.4.2022

Marmaris yeniden yeşeriyor
MUĞLA'NIN turizm cenneti Marmaris ilçesinde 2021 yazında çıkan ve günler sonra kontrol altına alınabilen yangında zarar gören alanlar yeniden yeşeriyor. Özellikle çam balının kaynağı olan ve yangınlarda zarar gören kızılçam ağaçları için hem yaralı ağaçlarda çalışma sürüyor, hem de yeni fidanlar dikiliyor. İyileştirme çalışmaları devam ederken geçimini ormanlardan sağlayan üreticilere destek veriliyor. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris'te yanan alanların yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çeşitli etkinliklerin yanında gönüllülerin de sürekli fidan dikimi yaptığını anlatan Yaprak, "Orman şehidi Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in hatıralarını fidanlarla yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı. ■ FERDİ YAVUZ
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