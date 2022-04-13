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Haberler Muğla Kaçakçının evinden lejyoner kılıç çıktı

Kaçakçının evinden lejyoner kılıç çıktı

13.4.2022

Kaçakçının evinden lejyoner kılıç çıktı

MUĞLA'DA polisin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Roma askeri (lejyoner) kılıcı ve çok sayıda sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ç'nin (46) evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı.

Ula ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde H.Ç'nin evine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 18 sikke, 1 lejyoner kılıcı, 1 tarama cihazı, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tarihi eserler Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken H.Ç. gözaltına alındı. ■ FERDİ YAVUZ

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