Bodrum Belediyesi’nde kadın çalışana taciz skandalı

MUĞLA'DA CHP'li Bodrum Belediyesi'nde kriz üstüne kriz yaşanmaya devam ediyor. Belediye Özel Kalem Müdürü evli ve iki çocuk babası Serkan Aloğlu, belediye personeli olan M.A. isimli bir kadınla yemeğe gittiği restoranda kendisini taciz ve darp ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı.

İFADESİNİ VERİP SERBEST KALDI

YALIKAVAK Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı, başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A. ile henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Aloğlu, M.A'ya sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Can havliyle Aloğlu'nun elinden kurtulan talihsiz kadın restoranın tuvaletine kaçtı. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, Aloğlu'nu gözaltına aldı. Olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alan M.A, Serkan Aloğlu'ndan şikayetçi oldu. İfadesi alınan Aloğlu, serbest bırakıldı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

2021 yılının Ocak ayında Yaşar Çelikhan'ın yerine Bodrum Belediyesi'ne Özel Kalem Müdürü olarak atanan Serkan Aloğlu, daha önce önce Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün danışmanlığını yapıyordu.

Skandal olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Özel Kalem Müdürüm Serkan Aloğlu ile bir çalışanımız arasında, basına da yansıyan bir tartışmanın yaşandığını üzülerek öğrendim. Bu tartışmanın nedeni anlaşılana ve hukuki sonucu ortaya çıkana kadar, temel ilkelerimiz doğrultusunda; Özel Kalem Müdürümün geçici olarak görevinden alınmasını uygun bulduk" ifadelerini kullandı. ■ FERDİ YAVUZ