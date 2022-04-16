Pencere önünde muayene kuyruğu

Muğla Milas'ta bazı aile sağlığı merkezlerinde hastaların bina dışında bekletilmesi ve pencereden sağlık hizmeti verilmesi tepki çekti. Bazı doktorların pandemi tedbiri olarak uyguladığı 'pencereden sağlık hizmeti'nin insanları mağdur ettiğini belirten vatandaşlar, "Bu şekilde hasta mahremiyeti diye bir şey de kalmıyor" dedi.

'MAHREMİYETİMİZ KALMIYOR'

Yetkililere seslenen vatandaşlar, "Hastaların dışarıda muayene edilmeleri ve herkesin içinde sağlık sorunlarını aile hekimine anlatmaları normal mi?" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Uygulamanın kendilerini mağdur ettiğini belirten hastalar, "Hastaların sıcakta, soğukta tek sıra halinde dışarıda bekletilmesi doğru değil" diyerek yetkililere seslendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarda bulundu. Yaşananlar üzerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili olarak, uygulamayı yapan doktorlar hakkında soruşturma başlattı.

VATANDAŞ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

MİLAS'TA çekilen görüntülerle sosyal medyada paylaşımda bulunarak Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan bazı hastalar, "Burası Muğla Milas Sağlık Ocağı. Hastaların dışarıda muayene edilmesi ve herkesin içinde sorunlarını aile hekimine anlatmaları normal mi Sayın Bakan?" diyerek, seslerini duyurmaya çalıştı. Yaşananların duyulmasının ardından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, söz konusu doktorlar hakkında soruşturma başlattı. Milaslılar, sadece ilçe merkezinde değil, bir çok sağlık ocağında aynı sorunları yaşadıklarını söyledi.

ADEM ÜLKER