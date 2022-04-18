Bodrum’da 2.5 hektarlık ormanlık alan küle döndü

Bodrum'da çıkan orman yangınında 2.5 hektarlık alan kül olurken, olay sonrası sabotaj ihtimali olabileceği kaydedildi. Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

SEFERBER OLDULAR

Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir İtfaiye, 911 Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için cana başla çalıştı. Yaklaşık 6 saat süren yangına 10 arazöz, 12 itfaiye aracı, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eri ile müdahale edildi. Yangın, kontrol altına alınırken bazı bölgelerde soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Geçen sene vericilerin bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın hızı yukarıda çok fazla. Şu an itibariyle büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. 10 arazöz müdahale ediyor, genel itibariyle yangın kontrol altına alındı. Sabatoj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz. Bununla alakalı güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER