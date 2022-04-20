BODRUM'DA teknesiyle denize açılan amatör balıkçı kayboldu. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Mahallesi'ndeki Yalıbük Sitesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Erol Şimşek pazar günü öğle saatlerinde 3 metrelik Eray 62 isimli küçük polyester teknesi ile balık avlamak için denize açıldı.

AKŞAM EVİNE GERİ DÖNMEDİ

AKŞAM saatlerinde geri dönmeyen ve telefonlarına yanıt vermeyen Şimşek için yakınları polis ve sahil güvenliğe giderek yardım istedi. Erol Şimşek'i aramak için dün denize açılan sahil güvenlik ekipleri Eray 62 isimli tekneyi Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Kaplankaya Mevkii açıklarında alabora olmuş vaziyette buldu. Ancak Erol Şimşek'in izine rastlanmadı.