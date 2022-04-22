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Haberler Muğla Denize açılan adamın cesedi kıyıya vurdu

Denize açılan adamın cesedi kıyıya vurdu

22.4.2022

Denize açılan adamın cesedi kıyıya vurdu
BODRUM'DA geçtiğimiz Pazar günü avlanmak için teknesi ile denize açılan ve geri dönmeyince yakınlarının jandarmadan yardım istemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatılan 60 yaşındaki Erol Şimşek'in teknesi, Aydın Didim açıklarında alabora olmuş vaziyette bulunmuştu. Bodrum Gündoğan'nda dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş bir ceset buldu. Olay yerine gelen ekipler cesedin Erol Şimşek'e ait olduğunu belirledi. Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ■ FERDİ YAVUZ
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