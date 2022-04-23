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Haberler Muğla 23 Nisan’da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

23 Nisan’da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi üyeleri gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

AA

23.04.2022, 17:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022, 17:17

23 Nisan’da 1200 metre yükseklikte Türk bayrağı açtılar

Tandem (ikili) ve single (tekli) uçuş yapan pilotların gökyüzünde dalgalandırdığı ay yıldızlı bayraklar, Belcekız Plajı'nda güneşlenen yerli ve yabacı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Yamaç paraşütü pilotları Babadağ'ın "1200" pistinden uçuş yaparak Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz semalarında dalgalandırılan Türk bayrağı, pilotlar tarafından aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Kooperatifin başkanı Hüseyin Akçay, Türk bayraklarının yamaç paraşütüyle gökyüzünde dalgalandırıldığını söyledi.

Akçay, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gökyüzünü Türk bayrakları ile şenlendirdiklerini ifade etti.

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