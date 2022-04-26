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Tatilde Bodrum'u tercih edecekler dikkat! Rezervasyon yaptırmayan yerli turist kapıda kalabilir

Ramazan Bayramı'nı Ege'de geçirmek isteyenlere rezervasyon uyarısı geldi. Yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği tail mekanları arasında ilk sıralarda yer alan Bodrum'da rezervasyonlar yüzde 80'e ulaşmış durumda. Turizmciler, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turistlerin kapıda kalabileceği uyarısında bulundu.

İHA

26.04.2022, 15:59

Tatilde Bodrum’u tercih edecekler dikkat! Rezervasyon yaptırmayan yerli turist kapıda kalabilir

Her bayram dolup taşan Bodrum, bu yıl da Ramazan Bayramı'nda yerli turistin akınına uğrayacak. Tam sezonda 1 milyon turisti ağırlayan ilçe, bayramda da 1 milyon hedefine ulaşmayı hedefliyor.



Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan oteller, rezervasyonların bayrama 1 hafta kala yüzde 80 dolduğunu açıkladı. 1 milyon turisti hedefleyen Bodrum'un yaz sezonuna erken girmesi turizmcinin de yüzünü güldürdü. Bodrum'da tatil yapmak isteyen yerli turistin bayram öncesinde rezervasyon yaptırması gerektiğini söyleyen BODER Başkanı Ömer Dengiz, "Şu anda doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Bodrum'a rezervasyonsuz gelmeyin, gerçekten kapıda kalabilirsiniz. TÜRSAP onaylı acentalardan rezervasyon yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Yüksek bir doluluk söz konusu olacaktır. Ramazan Bayramı'nda yüzde yüz doluluk oranlarını yakalayacağız" dedi.



Turizmciler Bodrum'a gelecek tatilcilerin yaşanacak yoğun doluluk sebebiyle yer bulma ihtimallerinin çok düşük olacağını bir an önce rezervasyon yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

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