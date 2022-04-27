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Haberler Muğla Abramoviç'in yatı Fethiye’de Göcek açıklarına demirledi

Abramoviç'in yatı Fethiye’de Göcek açıklarına demirledi

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen dünyaca ünlü Rus Milyarder Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı Eclipse Göcek açıklarındaki Göcek Adası önlerine demirledi. 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen ultra lüks yat tatilcilerin ilgi odağı oldu.

AA

27.04.2022, 16:28

Abramoviç’in yatı Fethiye’de Göcek açıklarına demirledi

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dün Marmaris'ten ayrılan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yat, ilçenin turistik mahallesi Göcek açıklarındaki Göcek Adası önlerine demirledi. Yattan zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıktığı gözlendi.

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Öte yandan Göcek'teki marinalarda, sahiplerinin Rus olduğu öğrenilen başka lüks yatlar da bulunuyor.

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