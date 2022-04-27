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Haberler Muğla Bodrum'a Bahama bandıralı kruvaziyerle 237 turist geldi

Bodrum'a Bahama bandıralı kruvaziyerle 237 turist geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore' 237 yolcuyla geldi. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, tarihi yerleri gezdi. Kimileri de serinlemek için denize girdi. Geminin gece saatlerinde Yunanistan’ın Rodos adasına hareket edeceği bildirildi.

AA

27.04.2022, 15:44

Bodrum’a Bahama bandıralı kruvaziyerle 237 turist geldi

"Seabourn Encore" isimli kruvaziyerle, Muğla'nın Bodrum ilçesine 237 turist geldi.

Bodrum Cruise Port Limanı iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 179 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 237 yolcu ile 443 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, kıyıdaki restoranlarda yemek yedi, Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Çeşme Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Rodos'a hareket edeceği bildirildi.

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