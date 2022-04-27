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Bodrum'a Bahama bandıralı kruvaziyerle 237 turist geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine sezonun ikinci kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore' 237 yolcuyla geldi. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, tarihi yerleri gezdi. Kimileri de serinlemek için denize girdi. Geminin gece saatlerinde Yunanistan’ın Rodos adasına hareket edeceği bildirildi.