Köpeğin saldırdığı adama beledıyeden komik istek

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde motosikletli kurye Mehmet Ateş'in (48) başına gelenler herkesi şaşırttı. Evine girerken arkasından gelen sokak köpeği tarafından ısırılan Ateş, kuduz olmaktan korktuğu için soluğu hastanede aldı.

KUDUZ AŞISI OLDU

ACIL serviste kuduz aşısı yaptıran Ateş, kendisine saldıran köpeğin yakalanması ve karantinaya alınması için Bodrum Belediyesi ve Başkan Ahmet Aras'a ulaştı. Aynı köpeğin başkalarına da saldırdığını belirten Ateş, "Belediyenin ilgili birimlerine ulaştım, Ahmet Aras'a direk mesaj çektim, CHP genel merkezine de durumu ilettim" dedi.

Belediye yetkilileri ise, "Köpeği karantinaya almamız için sizi ısırdığını ispatlamanız gerekiyor" cevabını verdi. Aldığı cevap karşısında şoke olduğunu söyleyen Ateş, "Beni ısıran köpeği ben gördüm, köpeğin ısırmasının belgesi mi olur? Bu nasıl düşünce! O köpek gidip bir başkasını ısırırsa bunun sorumlusu kim olur" diye konuştu. Ateş, 3 doz daha kuduz aşısı olacağını açıkladı.

ADEM ÜLKER