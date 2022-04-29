Metan gazı kurbanları toprağa verildi

MUĞLA Menteşe'de besi çiftliği bulunan Kenan Can, İlkay ve Tuncay Altındal kardeşlerle çiftlikteki gider kuyusundaki kalıpları sökmeye çalışırken metan gazından zehirlendi. Üç kişi de kuyudan çıkmayınca, Can'ın komşusu Taner Karaçin de kuyuya inmek zorunda kaldı. 4 kişiden haber alamayan mahalleli çağırdığı ambulanslarla hastaneye kaldırılan talihsiz adamlar, hayatını kaybetti. Can, Karaçin ve Altındal kardeşler, dün Kafaca köyünde toprağa verildi. Cenazeye Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Mürsel Alban, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı.ADEM ÜLKER