Yabancı sevgililer Türk gencini boğarak öldürdü

Muğla Seydikemer'de vatandaşlar dere yatağında bir kişiyi hareketsiz şekilde yatarken görünce durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri yaptıkları incelemede ölen şahsın boğazında derin ip izine rastladı.

Üst aramasında çıkan kimlik bilgilerinde ise cesedin Kerim Bozan adlı 24 yaşında bir gence ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİ BİRLİKTE PLANLADILAR

Yapılan MOBESE incelemelerinde, hayatını kaybeden Bozan'ın barlarda çalıştığı ve en son İngiliz kadın Elizabeth Oleary ve Iraklı Hayder Kareem Suwaed ile birlikte görüldüğü belirlendi. Sevgili oldukları öğrenilen Oleary ile Suwaed'in Fethiye'de bir evde kaldıklarını tespit eden ekipler operasyon düzenleyerek iki sevgiliyi gözaltına aldı.

Elizabeth Oleary, ifadesinde bir süre önce barda tanıştığı Kerim Bozan'la ilişki yaşadığını, Bozan'ın kendisinden sık sık para istemesi ve tekrar birlikte olmak için baskı yapması üzerine durumu sevgilisi Suwaed'e anlattığını söyledi.

EMNİYETTE KAN DONDURAN İTİRAF

Suwaed'in kendisine, "Ben bu işi halledeceğim" dediğini belirten Oleary, Bozan'dan kurtulmak için korkunç bir plan yaptıklarını ve hırdavatçıdan ip aldıklarını kaydetti. İngiliz Kadın, "Kerim Bozan'ı arayarak Antalya'ya gideceğimizi, kendisinin de bizimle gelmesini istedim. O da kabul etti. Arabayla Kerimi aldık ve ön koltuğa yanıma oturmasını söyledim. Kerim ile arka koltukta oturan Kareem sohbet etmeye başladılar. Bir süre sonra Kareem, Kerim'in boğazına ipi geçirip boğdu. Cesedi otomobilden indirerek dere yatağına taşıdık" ifadelerini kullandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan sevgililer tutuklanarak ceza evine gönderildi.

MURAT YALÇIN