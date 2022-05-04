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Mega yat 'Titan' Fethiye'ye yanaştı! Adeta saray yavrusu: İçinde yok yok

İkmal yapmak için Fethiye Limanı'na yanaşan mega yat Titan, dünyanın en büyüklerinden biri. Mısır'dan gelen yatın içinde 30 kabin bulunurken, spor salonundan jakuziye, sinemadan plaj kulübüne kadar birçok olanak bulunuyor.