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Haberler Muğla Mega yat 'Titan' Fethiye'ye yanaştı! Adeta saray yavrusu: İçinde yok yok

Mega yat 'Titan' Fethiye'ye yanaştı! Adeta saray yavrusu: İçinde yok yok

İkmal yapmak için Fethiye Limanı'na yanaşan mega yat Titan, dünyanın en büyüklerinden biri. Mısır'dan gelen yatın içinde 30 kabin bulunurken, spor salonundan jakuziye, sinemadan plaj kulübüne kadar birçok olanak bulunuyor.

AA

04.05.2022, 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022, 16:48

Mega yat ’Titan’ Fethiye’ye yanaştı! Adeta saray yavrusu: İçinde yok yok

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı. Mega yata yiyecek ve içecek ikmali de yapıldı.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı olduğu bildirildi.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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