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Haberler Muğla Patlayan trafo Bodrum'u yaktı!

Patlayan trafo Bodrum'u yaktı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA

05.05.2022, 19:44

Patlayan trafo Bodrum’u yaktı!

Akyarlar Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen Bodrum Orman İşletme Şefliği ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmasına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de destek verdi.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle güçlükle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık makilik ve otluk alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının, ilk incelemelere göre patlayan trafodan çıktığı belirlendi.

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