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Haberler Muğla Dünyanın en büyüklerinden! Rus milyarderin yatı Bodrum'da

Dünyanın en büyüklerinden! Rus milyarderin yatı Bodrum'da

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Mısır'dan gelen yat, Fethiye'nin ardından Gökova koylarını dolaştıktan sonra Bodrum ilçesine ulaştı. Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'a ait mega yat 80 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde ve fiyatı 100 milyon dolar. İçerisinde 30'dan fazla kabinin olduğu yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer birçok aktivite imkanı bulunuyor.

AA

06.05.2022, 16:28 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022, 16:33

Dünyanın en büyüklerinden! Rus milyarderin yatı Bodrum’da

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'un 'Titan' isimli mega yatı demir attı.



Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'un lüks yatı 4 Mayıs tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesine yakıt ikmali için demir attı. Bir süre Fethiye koylarını gezen lüks yattakiler, daha sonra Bodrum ilçesine geldi. Yalıçiftlik açıklarına demirleyen Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yatta toplam 19 kişinin konaklayabileceği ve 14 personelin kalabileceği 30'dan fazla kabin yer alıyor.

Yatta spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer çok sayıda aktivitenin yapıldığı alan yer alıyor. Yatta, Rusya'nın en büyük çelik üreticilerinden Abramov'un olup olmadığı ise bilinmiyor.



Bu arada, bir başka Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı 5 Nisan tarihinden bu yana Yalıkavak açıklarında demirli bulunurken, diğer yatı 'Eclips'in bekleyişi Göcek Adası açıklarında sürüyor.

RUS OLİGARKLARIN SÜPER LÜKS YATLARI MARMARİS'TE
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris, Rus oligarkların süper lüks yatlarına ev sahipliği yapıyor. Rus oligark Andrey Molchanoz'e ait olan 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı 'Aurora' ile Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki 'The Ragnar' adlı süper yatlar, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı. 6 lüks kamarasında toplam 12 konuk ağırlanabilen 'Aurora' ile helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran ve buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip 'The Ragnar', mavi tura çıkan yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

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