Hamile kadının yürüyüşü kabusa döndü

CHP'li Datça Belediyesinin hizmet alanında olan Azmak deresi üzerindeki köprüde oluşan ve tamir edilmeyen çukurlar, bir kazaya sebep oldu. Vatandaşlar olay karşısında, "Bu rezilliğe kim son verecek? MUSKİ, Datça Belediyesi'nin görevi diyor, Belediye MUSKİ'nin görevi diyor, ilgilenen yok tehlike halen devam ediyor" diye isyan etti.

DİZ BOYU ÇUKUR

Muğla'nın Datça ilçesi Burgaz Mahallesi'ne tatil için gelen 5 aylık hamile B.K.'nın yakınları ile birlikte çıktığı doğa yürüyüşü kabusa döndü. B.K. köprüden geçtiği esnada bakımsızlıktan betonlar arasında oluşan çukura düştü. B.K dizine kadar gömüldüğü çukurdan çıkmaya çalıştığı esnada sıkışan ayağını bir türlü çıkaramadı. Yerde acılar içinde kıvranan talihsiz kadına ilk yardımı yakınları ve vatandaşlar yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hamile kadının ayağını bulunduğu yerden çıkaramayan yakınları yardım çağrısında bulundu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kadını kurtarmasının ardından ilk tedavisi yapıldı. Bacağı zedelenen ve hamile olan B.K. daha sonra kontrol amaçlı Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ILLA BİRİ Mİ ÖLMELİ?

OLAYA şahit olan Mustafa Özkan isimli vatandaş, "Bu rezilliğe kim son verecek? defalarca uyardık aradık şikayette bulunduk. MUSKİ, Datça Belediyesi'nin görevi diyor, Belediye MUSKİ'nin görevi diyor. Tehlike halen devam ediyor. İlla tedbir almak için vatandaşlar ölmeli mi?" diyerek bir an önce önlem alınmasını istedi.

ADEM ÜLKER