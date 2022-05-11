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Haberler Muğla Yangınlara karşı ‘Cehennem Provası’

Yangınlara karşı ‘Cehennem Provası’

11.5.2022

Yangınlara karşı ‘Cehennem Provası’

MUĞLA Marmaris'te orman yangını mevsiminin başlaması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tatbikat düzenledi. "Cehennem Provası" adı verilen tatbikatta 2 bin gönüllü de eğitildi. Hava ve kara güçlerinin yangınlardaki manevra kabiliyetlerinin denendiği Asparan mevkiindeki tatbikata 9 helikopter, 4 uçak, 100 arazöz, bin 200 orman işçisi 2 bin gönüllü, 2 insansız hava aracı katıldı.

TATBİKATTA 2.20 saniyede en hızlı hortumu çeken 117 numaralı arazözün personeli birinci oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Bu yıl hava filosunu güçlendirdik. 2 bin gönüllüye eğitim verdik, hedefimiz 5 bin gönüllüye eğitim vermek" dedi. ■ VURAL EFECİK

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