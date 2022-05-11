Yangınlara karşı ‘Cehennem Provası’

MUĞLA Marmaris'te orman yangını mevsiminin başlaması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tatbikat düzenledi. "Cehennem Provası" adı verilen tatbikatta 2 bin gönüllü de eğitildi. Hava ve kara güçlerinin yangınlardaki manevra kabiliyetlerinin denendiği Asparan mevkiindeki tatbikata 9 helikopter, 4 uçak, 100 arazöz, bin 200 orman işçisi 2 bin gönüllü, 2 insansız hava aracı katıldı.

TATBİKATTA 2.20 saniyede en hızlı hortumu çeken 117 numaralı arazözün personeli birinci oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Bu yıl hava filosunu güçlendirdik. 2 bin gönüllüye eğitim verdik, hedefimiz 5 bin gönüllüye eğitim vermek" dedi. ■ VURAL EFECİK