Sağlıkçı baba ile futbolcu kızının unutulmaz maçı

Muğla Atletik ile Uşak 64 Belediye Gençlik ve Spor arasında oynanan Kadınlar 3. Lig F Grubu maçı ilginç anlara sahne oldu. Grup şampiyonunun belirlendiği ligin son maçında Muğla Atletik'in 9 numaralı futbolcusu Irmak Ceylan'ın babası Özkan Ceylan, sahada sağlıkçı olarak görev yaptı.

DUYGULARINI SAKLAYAMADI

Maç boyunca, sakatlanan her iki takım futbolcularına da koşan baba Ceylan, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan Muğla Atletik'in durumu 2-1'e getirmesinden sonra saha kenarında heyecanı saklayamadı. Ceylan, kızının son dakikalarda takımına şampiyonluk getiren golü atmasıyla da büyük sevinç yaşadı. Maçın uzatma dakikalarında kendini tutamayıp kızına ve diğer futbolculara saha kenarından taktikler veren Ceylan, maç sonunda kızı Irmak'ı omuzunda taşıdı.

Maç sonunda tarifsiz duygular yaşadığını belirten Ceylan, "Kızımın takımına beraberlik yetiyordu. O golü de kızımın atması sevincimi katladı. Alınan sonuçla baba-kız çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı. Maçın 2-2 sonuçlanmasıyla Muğla ekibi grubu birinci, Uşak ekibi de 1 puan gerisinde ikinci tamamladı. ■ ADEM ÜLKER