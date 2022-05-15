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Haberler Muğla Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Muğla Marmaris'te yaşayan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ, denize açıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin haber vermesi üzerine yapılan arama çalışmalarında 4 gün sonra acı haber geldi. Bozdağ'ın cansız bedeni Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu.

İHA

15.05.2022, 12:37 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022, 12:38

Muğla'nın Marmaris İlçesinde 4 gün önce teknesi ile denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ isimli kayıp balıkçı, sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Olay, Çamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlı Mahalle iskelesinden 11 Mayıs Çarşamba günü akşam saatlerinde denize açılan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Ardından bölgeye 1 helikopter, 1 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi yönlendirildi. 12 Mayıs Perşembe günü kayıp balıkçının teknesi Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu.

Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Arama çalışmalarını sıklaştıran ekipler tarafından kayıp balıkçı Durmuş Bozdağ kaybolduktan 4 gün sonra bugün sabah saatlerinde Lacivert Koyu açıklarında denizde ölü olarak bulundu.

Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Sahile çıkarılan Bozdağ'ın cansız bedeni önce Marmaris Devlet Hastanesi morguna, ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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