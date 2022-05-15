Haberler Muğla Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Kötü haberi alan ailesi yıkıldı! 4 gün sonra ölüsü bulundu

Muğla Marmaris'te yaşayan 48 yaşındaki Durmuş Bozdağ, denize açıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin haber vermesi üzerine yapılan arama çalışmalarında 4 gün sonra acı haber geldi. Bozdağ'ın cansız bedeni Lacivert Koy açıklarında bir kayalığa çarpmış şekilde bulundu.