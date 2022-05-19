Heyecanlandıran keşif! Datça’da gün yüzüne çıkıyor

Antik kaynakların ifadelerine göre Knidos toprakları da bugünkü Datça yarımadasının tümünü içine alıyor. Ve bu süreç içerisinde de büyük bir merkez, büyük metropol olarak faaliyetini gösteren Ege Datça yarımadasında çiftlik evleri, çiftlikleri, köy yerleşmeleri, Kome olarak isimlendirdiğimiz küçük yerleşmeler oluşmuştur. Bunlardan bir tanesi de günümüzde Datça'nın merkezindeki Burgaz'daki işliklerden bir tanesidir. Bu işlik milattan önce dördüncü, üçüncü yüzyılda, Helenistik dönemde inşa edilmiş ve sadece yerel ihtiyaca değil, yurt dışına, Knidos dışındaki topraklara ihraç yapmak üzere büyük bir fabrika olarak kurulmuş işliklerden bir tanesidir. Buradaki yapmış olduğumuz araştırmalar esnasında bu işliğin hem zeytinyağı hem de üzüm işlemek için kullandığını ve kendisine ait rıhtımı ile birlikte üretilen ürünleri oralara yine Knidos'un kendi üretimi olan amforalara doldurarak dünyaya sattığını, dünyaya ihraç ettiğini belirlemiş olduk" diyerek alanın önemini vurguladı.