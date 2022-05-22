Bodrum’da sezon başladı! Plaj ve lahmacun fiyatı dudak uçuklattı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Verilen hizmetin kalitesine göre bu fiyat artıyor. Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.