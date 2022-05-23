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Haberler Muğla Bakır çubuk hırsızlığı kamerada

Bakır çubuk hırsızlığı kamerada

Muğla'da 2 kişinin, sokaktaki doğal gaz kutularından bakır topraklama çubuklarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden, 2 şüpheliden 1'inin etrafı gözetlediği, diğerinin ise çaldığı bakır çubuğu pantolonunun içerisine soktuktan sonra bölgeden ayrıldığı belirlendi

DHA

23.05.2022, 17:58

Bakır çubuk hırsızlığı kamerada

Olay, saat 04.00 sıralarında Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana geldi. Doğal gaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarının çalındığını fark eden mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden, 2 şüpheliden 1'inin etrafı gözetlediği, diğerinin ise çaldığı bakır çubuğu pantolonunun içerisine soktuktan sonra bölgeden ayrıldığı belirlendi.
Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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