Kuş Cenneti tehdit altında

Muğla'ya bağlı Milas Boğaziçi'ndeki Kuş Cenneti Tuzla Sulak Alanı, belediyenin arıtmadan çevreye bıraktığı sular yüzünden büyük tehdit altında. Konuyla ilgili AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in ardından MHP Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Bilgi'den de açıklama geldi.



ARITILMADAN VERİLİYOR

Bodrum Mumcular'dan çıkan atık suyun arıtılmadan, yaklaşık 100 tür ve 10 bin kuşun yaşadığı Tuzla Kuş Cenneti'ne bırakıldığını söyleyen Bilgi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yaptıkları tüm girişimlere rağmen 2 aydır herhangi bir yanıt alamadıklarını dile getirdi. Mumcular'ın atık suyunun yeteri kadar arıtılmadan Mazı Çayı'na bırakıldığı, bu suyun buradan Tuzla Kuş Cenneti'ne aktığı, bu durumdan da Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MUSKİ) sorumlu olduğunu belirten Bilgi, "MUSKİ büyük bir çevre katliamına imza atıyor. Belediyenin bir an önce konuyla ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.



■ ADEM ÜLKER

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