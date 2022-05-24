2 bin yıllık şifa kaynağı

Antik dönemde hastane olarak kullanılan Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki binlerce yıldır kullanılan Sultaniye Kaplıcaları ve çamur banyoları, şifa arayan yerli ve yabancıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. İlçeye adını veren Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan ve mineral değerleri açısından Türkiye'nin nadir kaplıcalarından biri olan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanında çamur banyosuyla da öne çıkıyor.

TEKNEYLE GELİYORLAR

Antalya, Marmaris ve Fethiye'den otobüslerle gelen turistler Dalyan Kanalı'nda bindikleri teknelerle Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları'na ulaşıyor. Köyceğiz'de sabahın erken saatlerinde hareket eden günübirlik tur tekneleri de ilçeden aldıkları turistleri bölgeye taşıyor.

GÜZELLİK ÇAMURU

Yaz aylarında günde yaklaşık bin yerli ve yabancının geldiği kaplıcalardaki çamurun cilt hastalıklarına iyi geldiğine ve cildi güzelleştirdiğine inanılıyor. Su sıcaklığı 39 derece olan Sultaniye Kaplıcaları, 98.3 ile Türkiye'nin en yüksek radyoaktiviteye sahip kaplıcası olarak biliniyor. Uzmanlara göre aynı değerlere sahip olan su, dünyada sadece Endonezya'da var.

ADEM ÜLKER