Dünya’nın gözdesi Saklıkent Kanyonu

Seydikemer ilçesinde bulunan Saklıkent Kanyonu, yaz sezonuna hazır. Yerli ve yabancı turistleri bekleyen 18 kilometre uzunluğundaki kanyonun yüksekliği ise ortalama 200 ile 600 metre arasında değişiyor.

"SEZONA HAZIRIZ"

Saklıkent Kanyonu Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, 200 metrelik köprüyle kanyona giriş yapabiliyor. Yaz aylarında dahi düşük su sıcaklığına sahip kanyonda adrenalin tutkunları için de çeşitli spor aktiviteleri bulunuyor. Saklıkent Kanyonu'nun yaz sezonuna hazır olduğunu ifade eden Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Misafirlerimizin unutulmaz bir gün geçirmesi, bizler için çok önemli" dedi.

Kanyonu ziyaret eden İngiliz Briana Taylor ve Beverley Taylor çifti, Saklıkent'in mutlaka görülmesi gerektiğini dile getirdi. Beverley Taylor, "İngiltere'den birkaç defa Türkiye'ye tatil için geldik. Şuan Fethiye Çalış'a yerleştik, Çalış'ta yaşıyoruz. Herkese Saklıkent'e gelmelerini öneriyoruz. Kanyon içerisinde yürümeye enerjileri yoksa bile Saklıkent'in havasını teneffüs etmeleri, burada dinlenmeleri onlar için yeterli" dedi.

HAYRAN KALDIK

TATİL için Kıbrıs'tan geldiklerini belirten Perihan Tanısay, "3'üncü kez geldik. Saklıkent Kanyonu'nun doğası, havası, insanları çok güzel" dedi. Polonya'dan geldiklerini ifade den Diana Teul ise, "Türkiye'ye her geldiğimizde Saklıkent Kanyonuna tekrar geleceğiz. Burası çok güzel, yeşillikler içerisinde. Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Dünyadaki bütün herkese Saklıkent Kanyonu'na gelmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ