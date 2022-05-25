Korkunç kaza hatalı sollama ile geldi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman Yerleşti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA

KAZA, Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Ecevit Caddesi'nde seyreden Şerif Aydın'ın kullandığı 35 AUL 334 plakalı otomobil ile Torba Mahallesi istikametinden Gündoğan Mahallesi istikametine giden Ferdi Öztaşkın kontrolündeki notomobilin hatalı sollaması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile 48 AHA 303 plakalı araçta bulunan Osman Yerleşti ve Oğulcan Yerleşti yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Osman Yerleşti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ■ OSMAN AKÇA